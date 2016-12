Halestorm ya tiene a punto su nuevo EP de versiones

Los norteamericanos Halestorm han dado los detalles de su nuevo EP de versiones "ReAnimate 3.0: The Covers EP". El disco se publicará el 7 de enero a través de Atlantic e incluye una variada selección de artistas: Whitesnake ('Still Of The Night'), Sophie B Hawkins ('Damn I Wish I Was Your Lover'), Joan Jett ('I Hate Myself For Loving You'), Twenty One Pilots ('Heathens'), Soundgarden ('Fell On Black Days') y Metallica ('Ride The Lightning'). Como primer avance han lanzado la versión de Whitesnake.