Estrenamos el nuevo vídeo animado de Crippled Black Phoenix

La superbanda de post rock Crippled Black Phoenix , liderada por Justin Greaves, ha apostado por la animación en su nuevo vídeo del tema 'Scared And Alone'. Éste forma parte de su sexto disco "Bronze", publicado el pasado 4 de noviembre a través de Season Of Mist. El vídeo es obra del artista rumano Costin Choreanu y gira entorno a la depresión, usando un perro negro como metáfora. El grupo inicia mañana una gira europea acompañados por Publicist UK y The Devils Trade.