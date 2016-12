Entrevista a Catorce

Tras una espera que a algunos se nos ha hecho eterna, desde el pasado octubre ya podemos disfrutar del segundo largo de los sevillanos Catorce . Igualmente emotivo pero sin renunciar a una pegada más directa, renovado sin traicionar las señas de identidad del trío y más conciso y pulido que “Atlas” (un excitante debut que les puso en boca de la plana mayor de la prensa nacional), “Agua. Naufragio. Equilibrio.” es un grower en toda regla, un álbum excelente que certifica que el talento de la formación no fue flor de un día. Así que no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar con Jaime Ladrón de Guevara (voz/guitarra) y José Miguel Ocón (bajo) para satisfacer nuestra no poca curiosidad al respecto de este álbum y de los proyectos que les ocuparán lo que resta de 2016 y 2017.Puedes leer la entrevista de nuestro compañero César Aguilar aquí