El próximo 11 de enero, los catalanes Anchord publicarán su primer LP titulado "As A Real Return" a través de BCore. Como anticipo estrenamos el vídeo del tema 'Plight Runaway', que ha sido dirigido por Jazz Rodríguez, Carla Pérez y Alex López. Si te gustan bandas como Jawbox, Title Fight o Into It. Over It seguro que disfrutarás de su emocore noventero.