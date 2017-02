Blood Youth adelanta su debut con un vídeo

"Reason To Stay trata acerca de querer separarse de una persona a la que estás muy unida emocionalmente. Ese sentimiento que te provoca no poder terminar una relación, porque no estás seguro de lo que le supondrá a la otra persona, el resentimiento que naturalmente sientes hacia ese sentimiento finalmente te obliga a irte"

La banda hardcore británica Blood Youth publicarán el próximo 7 de abril su larga duración de debut. El álbum, continuación de los dos EPs "Inside My Head" y "Closure", llevará por título "Beyond Repair" y ya dispone de un primer adelanto en forma de vídeo para el tema "Reason To Stay".Hablando sobre del tema, el vocalista Kaya Tarsus comentaTracklist de "Beyond Repair":01. Making Waves02. What I'm Running03. Savanna04. Parasite05. I Remember06. Reason to Stay07. Pulling Teeth08. Buying Time09. Bless10. Man Made Disaster