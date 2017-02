Masked Intruder lanzan el vídeo de 'First Star Tonight'

Los punk poperos enmascarados Masked Intruder han lanzado el vídeo de 'Fist Star Tonight', tema incluido en su último EP "Love And Other Crimes". La banda estará abriendo los conciertos deeste jueves en Madrid (sala But), el viernes en Barcelona (sala Apolo) y el sábado en Bilbao (sala Santana 27). Puedes comprar tus entradas en la web de la promotora HFMN