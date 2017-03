Vídeo de To The Wind: "Can't Stay (My Love)"

"Podríamos haber hecho videos para cada canción porque todas tienen un significado para nosotros y las amamos por igual. Pero elegimos ésta en particular porque las letras expresan nuestros sentimientos estando de gira año tras año de forma constante. Al principio, viajar era todo lo que quería hacer porque sentía que era todo lo que tenía. Pensé que era lo único que me hacía feliz. En los últimos años algo ha cambiado.



Cuando crecí comencé a tener remordimientos en mi vida personal. Siento que hay mucho que he perdido por el viaje constante, pero al mismo tiempo me siento muy logrado debido a todas las cosas que he tenido la oportunidad de hacer y ver. Escribí la mayor parte de esta canción mientras estábamos en Toronto grabando el disco. Muchas de mis crudas emociones fueron invertidas en la canción. Yo era muy vulnerable y no tenía mucho tiempo para filtrar nada. Esta canción para mí es una especie de himno a todos los aspectos diferentes de mi vida, tanto dentro como fuera de la carretera."

La banda hardcore punk de Seattle, To The Wind , han publicado el vídeo oficial para "Can't Stay (My Love)", tema incluido en su último trabajo, "The Brighter View", que vio la luz el pasado agosto.Su vocalista Tanner Murphy comenta: