"es la más transgresora de la historia de la banda y forma parte de un disco muy difícil de encasillar y de representar con un solo single"

Los catalanes Ankor , tras tres años sin publicar nueva música, editarán el próximo 12 de mayo su nuevo álbum "Beyond The Silence Of These Years" a través de Rock Estatal Records. Como adelanto la banda ha hecho público el vídeo oficial para "Lost Soul", su primer single.Acerca del tema la banda comenta:Portada de "Beyond The Silence Of These Years":