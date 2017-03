Blood Youth lanzan nuevo single: 'I Remember'

Después de publicar dos EP's y girar con While She Sleeps, Architects o Every Time I Die, la ascendente banda de hardcore británica, Blood Youth , se prepara para lanzar su primer largo "Beyond Repair" el próximo 7 de abril a través de Rude Records. Como anticipo nos llega el single 'I Remember', que según su vocalista Kaya Tarsus contiene uno de los riffs más duros que hayan escrito.