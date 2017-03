Exclusiva: Streaming de "Gea", el nuevo disco de [In Mute]

Este quinteto procedente de Valencia se formó a mediados de 2003 y destacan por ser la formación con growler femenina al frente más extrema y potente de la escena actual. [ IN MUTE ] no solo poseen una calidad musical sobresaliente sino una gran presencia escénica liderada por su imponente vocalista Steffi. Imagina una combinación de Metal Extremo y Progresivo y el virtuosismo de unos pasajes musicales altamente elaborados, todo ello capitaneado por los desgarradores y rabiosos guturales de Steffi.En 2006 grabaron ”Aeternum”, su primer LP. Tras unos cuantos cambios de formación,alcanzaron una formación estable iniciando la búsqueda de la esencia de su sonido que toma forma en los cinco temas contenidos en su último EP ”One in a Million” (Ver el Video ”Waiting” AQUÍ ).Con el ”One in a Million Tour” viajaron por toda España y Portugal durante los últimos 4 años, culminando en el famoso festival Wacken Open Air, en el que se alzaron con el galardón de la Wacken Metal Battle compitiendo contra otros 29 países. Con presencia en importantes festivales nacionales como Resurrection Fest, Leyendas del Rock, Viñarock entre otros.Su nuevo álbum "Gea" cumple y supera toda expectativa.Más info en www.artgatesrecords.com y: