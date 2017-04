Royal Blood presentan su segundo álbum con el vídeo de 'Lights Out'

Track List:

El exitoso dúo británico Royal Blood publicará su segundo álbum "How Did We Get So Dark?" el próximo 16 de junio a través de Warner. El disco se compuso en Brighton, Los Angeles y Nashville y está producido por Joylon Thomas y Tom Dalgety. Como primer avance, han lanzado el vídeo del tema 'Lights Out'.1. 'How Did We Get So Dark?'2. 'Lights Out'3. 'I Only Lie When I Love You'4. 'She's Creeping'5. 'Look Like You Know'6. 'Where Are You Now?'7. 'Don't Tell'8. 'Hook, Line And Sinker'9. 'Hole In Your Heart'10. 'Sleep'