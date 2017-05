Nuevo vídeo de Blood Youth 'What I'm Running From'

"What I'm Running From trata acerca de alejarse de todo lo que te mantiene hundido. Trata acerca de un tiempo muy extraño en mi vida, cuando dejé todo atrás, para poder empezar de nuevo.



Trabajamos con Henry Cox para crear un video que reflejara perfectamente todas estas emociones y pensamientos. Es una canción muy personal acerca de un tiempo muy aterrador, por lo que el tema de terror fue la elección perfecta para esta pista.



Hemos creado un guión gráfico y alrededor de muchos ideas diferentes, lugares y grabaciones. Estábamos realmente inspirados por algunas de nuestras películas favoritas, hay muchas influencias de The Blair Witch y Evil Dead.



Creo que estas influencias de horror realmente se reflejan en el vídeo, es realmente genial tener un video que es el 100% historia y que nos haya obligado a actuar. Todo fue rodado muy cerca de donde crecimos, encontramos algunas construcciones muy misteriosas y oscuras en el bosque y todas ellas aparecen en el video.



Mi perro Ben hace una aparición especial también, ¡cuidado con él! "

Los británicos Blood Youth han publicado el vídeo oficial para 'What I'm Running From', tema incluido en "Beyond Repair", su larga duración de debut que se puso a la venta el pasado abril a través de Rude Records.Esto es lo que el vocalista Kaya Tarsus ha comentado acerca del vídeo: