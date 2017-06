Disfruta del Hellfest 2017 en streaming

Viernes:

12:00 Archives 2015 & 2016

16:45 Devin Townsend Project

17:40 Powerwolf

18:35 Tagada Jones

19:40 Behemoth

20:45 Les Ramoneurs de Menhirs

21:50 Obituary

22:50 Sabaton (diferido)

00:00 Autopsy

01:00 In Flames

02:10 The Bouncing Souls ( diferido )

03:00 The Damned ( diferido )

04:00 Cryptopsy ( diferido )

05:50 Firespawn ( diferido )

Sábado:

05:00 Replay

16:55 Steel Panther

17:55 Decapitated ( diferido )

18:45 D.R.I.

20:00 Saxon

21:00 Pain of Salvation ( diferido )

22:20 Apocalyptica

23:20 Agnostic Front ( diferido )

00:00 Opeth

01:05 Suicidal Tendencies

02:05 Kreator ( diferido )

03:10 Comeback Kid ( diferido )

Domingo: ​

05:10 Replay

16:45 Candiria

17:50 DevilDriver ( diferido )

18:40 Trapped Under Ice ( diferido )

19:50 Of Mice & Men ( diferido )

20:45 Integrity

21:50 Metal Church

22:55 Everytime I die

00:00 Coroner

01:05 The Dillinger Escape Plan

Otro año más, uno de los acontecimientos más importantes a nivel europeo vuelve a ser el Hellfest francés, celebrado como siempre en Clisson (Nantes). Desde esta misma tarde, y a través del canal Arte, podremos disfrutar en streaming de una completa selección de grupos que actúan en el festival, además de reposiciones sobre el festival durante el tiempo en el que no hay conciertos. Hoy, por ejemplo, podremos ver en acción a Devin Townsend Project In Flames . Mañana a Opeth Suicidal Tendencies , y el domingo a Every Time I Die The Dillinger Escape Plan . Las retransmisiones empiezan hoy desde las 16:45.