Segundo adelanto y fecha para el nuevo disco de At The Drive-In

Por fin At The Drive-In han anunciado la fecha de publicación de su nuevo disco que llevará por título "in · ter a · li · a" (en latín 'entre otras cosas'). Será el 5 de mayo cuando Rise Records edite el primer álbum que el grupo de Texas ha grabado en 17 años. Además también han lanzado el tema 'Incurably Innocent' como segundo adelanto.El álbum está co-producido entre el guitarrista Omar Rodriguez-Lopez y Rich Costey (Muse, Audioslave) y se grabó en los estudios Sound Factory de Los Ángeles. Consta de 11 temas y tiene una duración de 41 minutos. Veremos si este disco de retorno está a la altura de su leyenda.