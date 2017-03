Estrenamos nuevo tema de Carach Angren

"Después de meses de duro trabajo, reabrimos orgullosos las puertas de nuestra mansión encantada para un aperitivo mortal de nuestro futuro álbum conceptual"

"Es una historia de terror única como todos esperáis de nosotros y consideramos que éste es uno de los temas más terroríficos que nunca hayamos creado"

No será hasta el próximo 16 de junio que Carach Angren publicarán su nuevo álbum "Dance And Laugh Amongst The Rotten", pero hoy ya os podemos presentar su primer tema de avance que lleva por título 'Song For The Dead'., comenta la banda de Landgraaf sobre éste.