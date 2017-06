Queens Of The Stone Age lanzan 'The Way You Used To Do'

Tracklist:











Después de revelar ayer que su nuevo disco llevará por título "Villains", Queens Of The Stone Age han lanzado hoy su primer single 'The Way You Used To Do'. La canción, al igual que el resto del álbum, ha sido producida por Mark Ronson (Amy Winehouse, Bruno Mars). También se ha hecho oficial su fecha de edición, el 25 de agosto, y la portada y tracklist.1. 'Feet Don’t Fail Me'2. 'The Way You Used To Do'3. 'Domesticated Animals'4. 'Fortress'5. 'Head Like A Haunted House'6. 'Un-Reborn Again'7. 'Hideaway'8. 'The Evil Has Landed'9. 'Villains Of Circumstance